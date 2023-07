Heldentum und seinen Folgen

„Die Judith von Shimoda“ von Fabián Panisello.

Der Inhalt von „Die Judith von Shimoda“ ist schnell erzählt: Ein US-amerikanischer Konsul in Japan, in dessen Haus eine Geisha dient, um den unzufriedenen Amerikaner zu besänftigen. Was sich zunächst nach einer Abwandlung der Handlung von Giacomo Puccinis „Madame Butterfly“ anhört, ist in Wahrheit ein Theaterstück, das der deutsche Dramatiker Bertolt Brecht im Jahr 1940 als Bearbeitung eines japanischen Textes im finnischen Exil anfertigte.