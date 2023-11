„Heldengedenken? Helden verrenken!“ – Performative Intervention am „Heldendenkmal“ Hohenems

Am Nachmittag des 5. November 2023 erklangen aus dem „Ehrenhof“ neben der Pfarrkirche St. Karl ungewohnte Klänge und es bot sich ein unerwartetes Bild.

Stella Myraf Krausz (Performance) und Leah Dorner (Arrangement) arbeiteten sich künstlerisch, begleitet von einem industriell anmutenden, dumpfen und monotonen Sound, an den Ritualen des sogenannten „Heldengedenkens“ ab.

Durch Verrenkungen und repetitive Bewegungen gelang es ihnen, das Denkmal in einen sprichwörtlichen Ort des Nach-Denkens zu verwandeln und künstlerisch in die umstrittene Tradition des „Heldengedenkens“ zu intervenieren. Bei nass-kaltem Wetter zogen sie das interessierte Publikum in eine bewusst erzeugte, unbehagliche und nachdenkliche Stimmung.