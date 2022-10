Heizungsrohre dämmen und Umwälzpumpen tauschen

Auch wer nicht gerade sein Haus saniert oder seine Heizung ersetzt, kann den Energiebedarf von Haus und Heizung reduzieren. Neben den klassischen Energiespartipps im Alltag gibt es ein paar technische Handgriffe, auf die sich ein Blick lohnt.

Es sind „die großen Fünf“, mit denen sich der Energiebedarf im privaten Umfeld signifikant reduzieren lässt: Das Gebäude sanieren, die Heizung tauschen, auf Solarthermie und/oder Photovoltaik ­setzen, die Warmwasserbereitung modernisieren und den Verbrenner in der Garage durch ein Elektroauto ersetzen (oder natürlich ganz weglassen). Lassen sich diese ­Maßnahmen aus verschiedensten Gründen nicht ­umsetzen, geht es den zahlreichen täglichen Handgriffen an den Kragen: vom morgendlichen Weg ins Bad bis zum abendlichen Glas Wein auf der Couch vor dem Fernseher. Da kommen die bekannten „Deckel auf den Topf“-Energiespartipps, die durchaus wirkungsvoll sind, wenn sie umfassend und in allen Bereichen konsequent und immer wieder umgesetzt werden.

Handgriffe mit Langzeitwirkung. Quasi ­dazwischen gibt es noch ein paar Handgriffe, die nicht der regelmäßigen Wiederholung bedürfen, sondern die vielleicht einmal im Jahr oder mitunter überhaupt nur ein einziges Mal angegangen werden müssten. Sie finden meist im Heizraum statt, sind technischer Natur und in manchen Fällen auch Profis vorbehalten. Einige lassen sich mit mehr oder weniger Geschick aber leicht selbermachen, wie der folgende Überblick zeigt.

Heizkörper entlüften. Mit der Zeit sammelt sich Luft im Verteilsystem der Heizung. Die führt dazu, dass die Räume nicht mehr optimal mit Wärme versorgt werden können und die Heizung länger laufen muss. Außerdem können störende Geräusche in den Heizkörpern entstehen. Das Entlüften geht einfach, zahlreiche Tutorials auf YouTube zeigen wie.

Nachtabsenkung einstellen. Besonders in älteren Gebäuden lohnt es sich, die Raumtemperatur in der Nacht abzusenken. Weil der Wärmeverlust über Fenster und Außenwände bei sinkender Temperaturdifferenz von innen zu außen ebenfalls abnimmt, reduziert sich der Energiebedarf für die Heizung. Dass die Heizung am Morgen fürs Wiederaufwärmen der Räume mehr Energie braucht, als wenn sie die Temperatur die ganze Nacht konstant hielte, ist übrigens ein Märchen. Bei Gebäuden mit geringem Energiebedarf bringt die Nachtabsenkung allerdings keinen nennenswerten Effekt.

Warmwassertemperatur anpassen. Je höher die Temperatur im Warmwasserspeicher, umso höher die Speicherverluste. Eine niedrigere Temperatur spart daher Energie. Die Ö-NORM sagt, im Warmwasserspeicher sollten 60 °C herrschen, um der Verbreitung von Legionellen Einhalt zu gebieten (die zwischen 25 und 55 Grad bestens gedeihen). Im Einfamilienhaus mit entsprechend stetigem Wasserverbrauch und damit -austausch sind Legionellen in der Regel aber kein Problem.

Heizungsrohre dämmen. Wer seinen Bastelkeller im Heizraum hat, findet die Abwärme ungedämmter Heizungsrohre möglicherweise praktisch. Ansonsten soll die Wärme aber doch lieber in die Wohnräume gelangen. Liegen im Keller Heizungsrohre blank, dann gehört das schnellstmöglich geändert. Das geht leicht selbst, Fehler machen muss man mit Gewalt. Dämmschläuche und -schalen gibt es für wenig Geld im Baumarkt.

Thermostatventile anbringen. Thermostatventile sorgen dafür, dass der Heizkörper nur von Heizungswasser durchströmt wird, solange der Raum nicht warm genug ist. Erreicht er seine Solltemperatur, macht der Heizkörper zu. Damit ein Thermostatventil gut funktioniert, darf es nicht verstellt oder verkleidet sein. Thermostatventile lassen sich in manchen Fällen selbst einbauen, meistens ist der Tausch aber ein Fall für den Profi und mit etwas Aufwand verbunden.

Heizungsservice durchführen lassen. Eigentlich selbstverständlich, der Vollständigkeit halber aber erwähnt: Der regelmäßige Service an der Heizung kostet zwar Geld, erhöht aber sowohl die Effizienz als auch die Lebensdauer der Heizung merklich. Der Service muss vom Profi durchgeführt werden. Ist der Fachbetrieb schon einmal im Haus, lohnen sich ein paar weitere Maßnahmen:

Umwälzpumpe tauschen. Die Umwälzpumpe ist in vielen Haushalten der größte Einzelstromverbraucher. Das liegt zum einen an der nicht besonders hohen Effizienz alter, stufengeregelter Pumpen, zum anderen an den langen Laufzeiten. Ist die Umwälzpumpe nicht elektronisch geregelt, wird sie meist zu Beginn der Heizsaison auf einer festen Stufe ein- und am Ende der Heizsaison wieder ausgeschaltet und pumpt dann unabhängig vom Bedarf 6000 Stunden lang Wasser im Kreis. Moderne Heizungspumpen sind nicht nur per se effizienter, sie regeln auch abhängig vom Bedarf ihre Leistung, etwa wenn aufgrund fast vollständig geschlossener Thermostatventile nur eine geringe Wassermenge im Heizsystem umgewälzt werden muss. Sie schalten ab, wenn die Heizung gar nicht in Betrieb ist.

Heizkurve anpassen. Die Heizkurve regelt die Vorlauftemperatur, die die Heizung in Abhängigkeit von der Außentemperatur ­bereitstellt. Eine (zu) hohe Vorlauftemperatur ist insbesondere bei Wärmepumpen mit erhöhtem Energiebedarf verbunden. Im Zuge der Heizkurve können auch weitere Parameter aktualisiert werden, um das Verhalten der Heizung an die klimatischen Veränderungen anzupassen.

Verteilsystem hydraulisch abgleichen. Der hydraulische Abgleich im Heizsystem sorgt dafür, dass alle Räume gleichmäßig mit der erforderlichen Menge Warmwasser aus dem Heizkreislauf versorgt werden. Moderne Umwälzpumpen können dadurch ihren Energiebedarf weiter senken, Vorlauftemperaturen können niedriger sein und Heizungen laufen gleichmäßiger und mit­unter kürzer als in einem nicht abgeglichenen System.

Einige der genannten Maßnahmen lassen sich leicht selbst bewerkstelligen. Wenn Sie nicht sicher sind, beauftragen Sie den Installations­betrieb Ihres Vertrauens. Die Kosten für die Umsetzung spielen sich über die Einsparung wieder herein.