Heizöl und Sprit drückten Haushaltsenergiepreise im November

Dank starker Preisrückgänge bei Heizöl und Treibstoffen war Haushaltsenergie in Österreich im November 3,5 Prozent billiger als ein Jahr davor und um 0,1 Prozent günstiger als im Vormonat Oktober. Das ergab der von der Österreichischen Energieagentur berechnete Energiepreisindex. Super und Diesel wurden binnen Jahresfrist 6,2 bzw. 8,6 Prozent günstiger, Heizöl um 13,4 Prozent, Gas um 0,7 Prozent.

Dass auch erdölbasierte Produkte wie Heizöl, Diesel und Superbenzin weniger kosteten, seien zwar positive Nachrichten für die Konsumenten, aber nicht für den Klimaschutz, so Traupmann. 2019 seien laut Schätzung des Fachverbandes der Mineralölindustrie hierzulande 10,5 Milliarden Liter Kraftstoff verbraucht worden, sogar etwas mehr als im Jahr 2018. Zudem seien 2019 in Österreich 1,1 Mio. Tonnen Heizöl Extra leicht verbraucht worden, um 2,9 Prozent mehr als 2018. Die Ölheizungen der heimischen Haushalte hätten in den vergangenen Jahren im Schnitt je rund 3 Mio. Tonnen CO2 ausgestoßen.