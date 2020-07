Heiße Urlaubsgrüße von Alessandra Meyer-Wölden (37)

Model Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden (37) gönnt sich eine Auszeit auf Sardinien und präsentiert ihren Instagram-Followern Bilder zum Neidischwerden – vom klaren Meerwasser und von ihrer Hammer-Figur.

Sexy Pics vor Traumkulisse

Die Ex von Boris Becker (52) und Oliver Pocher (42) macht Urlaub in Porto Cervo, einem kleinen Ferienort auf Sardinien sowie Wohnort ihrer Mutter, und überschüttet ihre Follower auf Instagram förmlich mit Urlaubsschnappschüssen: Die Fünfachmama präsentiert dabei gerne ihren durchtrainierten Körper auf zahlreichen Pics in sexy Bademode.