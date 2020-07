Heiße Tipps für heiße Tage

Regio Walgau, Projekt KLAR! und Sicheres Vorarlberg fordern Mut bei Veränderung der Tagesstrukturen

Zusammengefasst sind alle Vorschläge in einem Folder, der ähnlich einem Stundenplan in der Wohnung platziert werden kann und somit als stets präsente Hilfe dienen soll. Ziel der Aktion ist ein behutsamer und bewusster Umgang mit den bevorstehenden Hitzetagen und damit verbunden ein Mehr an Sicherheit. Der Appell geht aber an alle Generationen: Die Veränderung als Chance begreifen, sich den neuen Gegebenheiten anpassen und den Mut zu einer Pause zu haben. CEG