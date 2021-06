Heiße Platzierungen beim Mountainbike-Rennen in Miesenbach

Dornbirns Biker liefern erneut Top-Leistungen.

Starke Leistungen zeigten Dornbirns Bikerinnen in der Kategorie U17 bei ihrem letzten Rennen vor der Mountainbike Jugend EM in Italien: Lisa Feurstein landete auf dem 2. Platz, Nora Fischer auf dem 4. Rang. In der Kategorie U15 gaben die Jungs alles und mischten kräftig im großen Starterfeld mit: Platz 8 für Paul Kresser, 12 für Valentin Geiger und 15 für Linus Fink. Auf das Podest fuhr auch Paul Freuis mit einer sehr guten Performance und sicherte sich den 3. Rang, Jonathan Geiger schaffte es unter die Top-Ten und wurde starker 8. In der Klasse U11 fuhr Ida-Sophia Schneider auf den 6. Platz, bei den Buben schnappten sich Jakob Freuis Platz 6 und Leon Fink Platz 7.