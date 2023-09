Heiße Küsse, flotte Tänze und traumhafte Musik

Die Vorbereitungen für das Stück Giuditta in der Kulturbühne am Bach sind in der Endphase.

GÖTZIS. Das Musiktheater Vorarlberg (mtvo) ist wieder voll in seinem Element: Jedes Jahr wird abwechselnd Oper, Operette oder Musical aufgeführt. Und zwar mit gesamt 120 Mitwirkenden, ein einzigartiges Zusammenspiel zwischen international tätigen Profi-Solisten und Orchestermitgliedern sowie vielen Ehrenamtlichen aus Vorarlberg und den Nachbarregionen. Seit 2. September herrscht nun wieder eifrige Betriebsamkeit in der Kulturbühne AMBACH, dem Stammhaus des mtvo. Denn mit dem sogenannten "Konzeptionsgespräch" für alle Beteiligten der Operette "Giuditta" von Franz Lehár startete die intensive Probenphase. Künstlerisch wird das Werk von Regisseur Norbert Mladek und Dirigent Nikolaus Netzer verantwortet. Netzer, der seit 2008 als Intendant der Kultur-Institution wirkt, bringt mit "Giuditta" eine Vorarlberger Erstaufführung auf die Bühne.

Zwar sind die Arien "Meine Lippen, sie küssen so heiß" sowie "Freunde, das Leben ist lebenswert" sehr bekannt, aber kaum jemand kann sie eben Lehárs "Giuditta" zuordnen. Mit der titelgebenden Rolle konnte das mtvo Bettina Wechselberger verpflichten, die seit 2021 in Vorarlberg lebt und die Musikschule Bregenz leitet. Die gebürtige Steirerin freut sich sehr auf diese herausfordernde Rolle und fühlt sich im mtvo-Team sehr wohl. Weiters dürfen sich die Gäste bei den sechs Aufführungen in Götzis auf die Debuts von PatrikHorňák (Octavio) sowie Christian Feichtmair (Antonio) freuen. Bereits als mtvo-Publikumslieblinge dürfen Jana Stadlmayr (Anita) und Daniel Raschinsky (Pierrino) bezeichnet werden, die letztes Jahr in der "Zauberflöte" Papageno und Papagena gegeben haben. Schon mehrfach auf der mtvo-Bühne war Riccardo Di Francesco aus Hohenems, der heuer "Manuele" verkörpert.