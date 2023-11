Heinos Ehefrau Hannelore ist tot

Volksmusik-Star Heino (84) trauert um seine Ehefrau Hannelore. Hannelore Kramm starb im Alter von 82 Jahren in ihrem Haus in Kitzbühel, wie Heinos Manager Helmut Werner am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über ihren Tod berichtet. Hannelore Kramm wurde am 30. Mai 1942 in Linz geboren und war selbst auch als Sängerin und Schauspielerin tätig.

Sie starb demnach bereits am 8. November zuhause im eigenen Bett. "Heino ist am Boden zerstört und in tiefer Trauer", sagte Werner. "Das war der schlimmste Tag in seinem Leben."

Heino und Hannelore hatten 1979 geheiratet und galten viele Jahre als das Traumpaar der deutschen Volksmusik.