Heino gibt es nun auch als Teddy

Heino wird heuer im Dezember 85 Jahre alt. Zu diesem Anlass gibt es den Sänger dann auch als Steiff-Teddy. Die Auflage sei streng limitiert, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung des Heino-Managements. Das Stofftier trägt natürlich die markante dunkle Brille des Musikers. Vorgestellt wurde der Bär im Steiff-Museum in Giengen an der Brenz.

"Ich finde es einfach nur bärig", wurde Heino zitiert. Ehefrau Hannelore habe bei der Entwicklung mitgeholfen. "Das Heino-Bärchen hat einen Ehrenplatz, er sitzt zwischen meinen vielen anderen Trophäen wie dem 'Goldenen Löwen' und den 'Goldenen Europas', die ich im Laufe meiner 65-jährigen Karriere bekommen habe".

(S E R V I C E - )