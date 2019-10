Heimspiel-Wochenende der „Lochauer Juniors“ im Stadion Hoferfeld

Lochau. Am kommenden Sonntag, 3. November, rückt das 1b-Team des SV typico Lochau in den Mittelpunkt. Man empfängt im Heimspiel den FC Götzis 1b. Spielbeginn im Stadion Hoferfeld ist um 14.30 Uhr. Die Kampfmannschaft muss zum Auswärtsspiel nach Fußach.

An diesem Wochenende haben aber auch die Nachwuchsmannschaften des SV typico Lochau wieder ihren „Großkampftag“ im Stadion Hoferfeld mit insgesamt fünf Meisterschaftsheimspielen. Alle Spiele werden in Eventform mit Platzsprecher und Gastronomie durchgeführt.

So sind am Samstag, dem 2. November, die U9 (Jg. 2011) mit Trainer Hörburger Willi und um 10 Uhr die U13 (Jg. 2008 und 2007) mit den Trainern Bseyes Ridha und Rupfle Roland um 11 Uhr im Einsatz. Am Sonntag, dem 3. November, spielen um 9.30 Uhr die U11 (Jg. 2010 und 2009) mit den Trainer Jeremic Vladan und Jelinek Rainer, um 10.45 Uhr die U14 (Jg. 2007 und 2006) mit den Trainern Ill Christian und Malin Martin sowie um 12.30 Uhr die neue U16 (Jg. 2005, 2004 und 2003) mit den Trainern Steffani Günter und Tricarico Antonio.