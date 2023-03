Heimsiege für Bayern und Leipzig - Frankfurt nur remis

Der FC Bayern und RB Leipzig haben am Samstag in der deutschen Fußball-Bundesliga Heimsiege gefeiert. Die Münchner setzten sich gegen den FC Augsburg mit 5:3 durch und lagen damit zumindest für wenige Stunden drei Punkte vor dem ersten Verfolger Borussia Dortmund, der ab 18.30 Uhr beim Erzrivalen Schalke antrat. Leipzig gewann gegen Mönchengladbach 3:0. Die Partien Eintracht Frankfurt - Stuttgart und Hertha - Mainz endeten jeweils 1:1.

In München gingen zwar die Gäste aus Augsburg in der zweiten Minute durch Ex-Salzburg-Profi Mergim Berisha mit 1:0 in Führung, danach spielte der Rekordmeister aber groß auf - Joao Cancelo (15.), Benjamin Pavard (19., 35.), Leroy Sane (45.) und Alphonso Davies (74.) trafen. Dazwischen gelang Berisha per Elfmeter (60.) ein weiteres Tor, Resultatskosmetik glückte auch noch Irvin Cardona (93.). Bei Augsburg spielte Julian Baumgartlinger durch.