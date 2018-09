Heimsieg für die SSV Mädels

Der SSV Schoren gewinnt WHA-Spiel gegen Eggenburg.

Wie schon in den letzten Partien, war die erste Halbzeit keine Glanznummer der Dornbirnerinnen. Sie legten zwar meist ein zwei Tore vor, aber Eggenburg zog unmittelbar immer nach. Nach dem Seitenwechsel agierten die SSV-Damen bedeutend aggressiver. Zuerst musste man noch das 11:14 hinnehmen, aber ab diesem Zeitpunkt drehten sie das Spiel eindrucksvoll. Rauch und Co. ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen. „Ich habe in der zweiten Halbzeit meine Mannschaft so gesehen, wie ich sie sehen will. Katja Rauter lieferte im Tor eine überragende Partie ab. Sie hielt über das ganze Spiel 22 Bälle und gab dadurch den anderen Spielerinnen den nötigen Rückhalt. So ging in der zweiten Halbzeit dann ein richtiger Ruck durch die Mannschaft. Dies ist ein kleiner Schritt in unserer Entwicklung an der wir weiter hart arbeiten werden“, so Trainerin Ausra Fridrikas zum Spiel.