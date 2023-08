Heimpremiere von Aufsteiger SV Satteins

Nach 16 Jahren Pause spielt der Klub aus der Region Jagdberg wieder in der 1. Landesklasse.

SATTEINS. Geschafft! Aerocompact SV Satteins beendet eine lange sportliche Durststrecke. Nach sechzehnjähriger Abwesenheit kehrt der Klub aus der Region Jagdberg in die erste Fußball Landesklasse zurück. Dank einem Frühjahrsfurioso und dem dritten Endrang in der 2. Landesklasse in der abgelaufenen Meisterschaft spielen die Kicker aus Satteins wieder in der Siebtklassigkeit des Landes. Die Mannschaft von Trainer Manuel Burtscher stellte im Vorjahr mit zehn Siegen, einem Remis und nur zwei Niederlagen die stärkste Mannschaft vor eigenem Publikum. Zudem war Satteins mit 69 geschossenen Treffern die Torfabrik der 2. Landesklasse. Im Frühjahr erzielte Scharfschütze Alem Majetic fünfzehn zum Teil Traumtore und hatte einen großen Anteil am sportlichen Höhenflug. Kapitän und Eigenbauspieler Simon Morscher trug sich dreizehn Mal in die Torschützenliste ein. Für die neue Meisterschaft verstärkte sich der Aufsteiger mit den Spielern Alex Vitale (Treviso), David Walter (Schlins), Pius Kottke (Ludesch), Kerem Yildiz (Bludenz), Berkant Temizyürek, Benjamin Catakovic, Daniel Bader (alle Frastanz), Dzemal Risovic und Kay Zengin (beide Feldkirch). Nach dem klassischen Fehlstart und der unglücklichen 1:2-Auswärtsniederlage in Au im hinteren Bregenzerwald wartet auf den Liganeuling nun die Heimpremiere. Nur neun Kilometer entfernt liegen die Orte Satteins und Thüringen. Vor fünf Jahren standen sich die beiden Vereine zum letzten Mal gegenüber, damals siegten die Walgauer in einem Offensivspektakel mit 6:4. Satteins will sich am Samstag, 19. August, 17 Uhr, Sportplatz Satteins, in den ersten 90 Minuten zuhause stark präsentieren. Vor allem die beiden Mittelfeldspieler Baris Sahin und Michael Kara, welche beide schon in höheren Spielklassen Praxis sammeln durften, könnten zusammen mit Topscorer Alem Majetic für den ersten Heimsieg sorgen. Eines haben Satteins und Thüringen gemeinsam. Vielen jungen, talentierten Eigenbauspieler schenkt man das Vertrauen für die Gegenwart und Zukunft. Neben Topfavorit Doren zählt SV Satteins mit Hohenweiler und Bürs zu den erweiterten Aufstiegskandidaten in die Fußball Landesliga.VN-TK