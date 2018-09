Heimspielauftakt für Admira Youngsters

Das U14 Team der Dornbirner Admira bestritt sein erstes Heimspiel der neuen Saison.

Auf dem Sportplatz im Rohrbach fanden dann allerdings die Gäste aus dem „Would“ den besseren Start und fanden gleich von Beginn gut ins Spiel. Die Admira-Jungs verschliefen den Start etwas und wurden dafür auch prompt mit dem 0:1 bestraft. Dies war dann aber der Weckruf für die Hausherren und diese kamen nun immer besser ins Spiel. In der 17. Minute dann der vielumjubelte 1:1 Ausgleich und die Partie war wieder offen. Doch noch vor dem Pausenpfiff konnten die Gäste aus dem Wald eine Sandartsituation nutzen und gingen durch einen schönen Freistoß erneut in Führung. Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigten sich bei den Hausherren wieder einige Unachtsamkeiten und diese wurden von den Gästen auch eiskalt ausgenutzt und so konnte das FNZ Bregenzerwald seine Führung weiter ausbauen. Zwar zeigte das Admira Team bis zum Schlusspfiff noch vollen Einsatz und Kampfgeist, doch für ein weiteres Tor reichte es leider nicht mehr. Mit einem 1:4 mussten sich die „Blauen“ am Ende geschlagen geben, aber Einstellung und Kampf haben gestimmt und darauf baut das Trainerteam für den weiteren Saisonverlauf auf. MIMA