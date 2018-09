Heimischer Außenhandel florierte im ersten Halbjahr 2018

Der heimische Außenhandel florierte auch im ersten Halbjahr 2018 recht kräftig. Sowohl bei den Ein- als auch Ausfuhren von Waren kam es zu einem Zuwachs von über 5 Prozent. Das Handelsbilanzdefizit verringerte sich von 2,58 auf 2,19 Mrd. Euro. Der Gesamtwert der eingeführten Waren stieg nominell um 5,1 Prozent auf 77,27 Mrd. Euro, die Ausfuhren legten um 5,8 Prozent auf 75,08 Mrd. Euro zu.

Aus der EU importierte Österreich laut den am Freitag veröffentlichten vorläufigen Zahlen der Statistik Austria Waren im Wert von 54,70 Mrd. Euro, das ist ein Plus von 5,4 Prozent. Gleichzeitig wurden um 6,5 Prozent mehr Waren im Wert von 53,15 Mrd. Euro in diese Länder exportiert. Das Handelsbilanzdefizit mit der EU betrug 1,54 Mrd. Euro.