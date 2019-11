Heimische Ski-Marken dominieren den Weltmarkt

Der weltweite Markt für Alpin-Ski ist im Vergleich zu den Vorjahren leicht gewachsen. "Weltweit wurden zuletzt 3,35 Millionen Paar verkauft, davon haben die vier heimischen Marken Atomic, Blizzard, Fischer und Head einen Marktanteil von rund 60 Prozent", sagte Wolfgang Mayrhofer, Atomic-Geschäftsführer und Sprecher der österreichischen Skiindustrie, am Freitag in Kaprun.

Alleine in Österreich dürften heuer 380.000 bis 400.000 Paar Ski abgesetzt werden - abhängig von Winterverlauf und Schneelage. "Im eigenen Land beträgt unser Marktanteil sogar 75 Prozent", betonte Mayrhofer. International sei der größte Markt für alle Hersteller nach wie vor klar Europa mit gut 2,2 Millionen verkauften Paar - naturgemäß dominieren hier Alpenländer. Als größte Einzelmärkte gelten mit 850.000 Paar Alpinski die USA und Kanada, in der Region Asien/Pazifik wurden 300.000 Paar verkauft - mit Japan als größtem Markt.

Die heimischen Marken seien dabei nicht nur in traditionellen Wintersportländern erfolgreich, die österreichischen Produzenten drängen stark in den Markt China, wo 2022 in Peking die Olympischen Winterspiele stattfinden. "Die chinesische Regierung hat es sich zum Ziel gemacht, 300 Millionen Bürger zum Wintersport zu bringen, dabei wird auch das Skifahren promotet."

Gemeinsam mit anderen Unternehmen aus der Branche haben die heimischen "Big Four" nun - unterstützt vom Wirtschaftsministerium - eine Initiative für den chinesischen Markt gestartet. In einem ersten Schritt sollen 1.000 Skilehrer in China ausgebildet und mit österreichischen Produkten ausgerüstet werden. So befinden sich derzeit österreichische Skilehrer in Peking, die ihrerseits chinesische Skilehrer ausbilden, die ihr Wissen "im Schneeballsystem" erneut weitergeben sollen. "Wir setzen hier voll auf eine hohe Qualität in der Ausbildung. Wir wollen damit verhindern, dass Anfänger ein schlechtes Skierlebnis haben und sich vom Sport wieder abwenden."