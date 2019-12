Heimische Sekthersteller vor Silvester mit Jahr zufrieden

Silvester ist für die heimischen Sekthersteller die wichtigste Zeit des Jahres. Rund 3 Mio. Flaschen, bzw. 22 Mio. Gläser werden hierzulande zum Jahreswechsel getrunken, 96 Prozent der Österreicher können sich laut einer Umfrage Silvester ohne Sekt nicht vorstellen. Die beiden großen Sektkellereien Henkell und Schlumberger sind mit dem zu Ende gehenden Jahr weitgehend zufrieden.

Unabhängig davon verzeichnete der heimische Sekthersteller ein "gesundes, organisches Wachstum". "Wir wachsen in wichtigen Kategorien schneller als der Markt", freute sich der Henkell-Chef. Zuversichtlich blicke man auch ins nächste Jahr, in dem unter anderem einige Innovationen in der Pipeline stünden. Trotz der positiven Entwicklungen werde es dennoch im kommenden Jahr zu Preissteigerungen "bei einigen Marken" kommen, erklärte er.

Generell trinken die Österreicher Schaumwein weiterhin am liebsten zu Silvester. Laut einer von Schlumberger in Auftrag gegebenen Befragung sei für 96 Prozent der Österreicher Sekt an Silvester nicht mehr wegzudenken. Doch auch zu anderen Anlässen wird hierzulande gerne zu Schaumwein gegriffen. So gaben über 90 Prozent der 1.019 befragten Über-18-jährigen an, zumindest gelegentlich Sekt zu trinken. Mehr als ein Fünftel tut dies monatlich und rund 5 Prozent sogar wöchentlich, heißt es in der Befragung, die im November vom market Institut durchgeführt wurde.