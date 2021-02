Heimische Museen nehmen die Nachhaltigkeit in den Fokus

17 heimische Museen beteiligen sich an dem Projekt "17 Museen x 17 SDGs - Ziele für nachhaltige Entwicklung". Am heutigen Donnerstag wurden die verschiedenen Nachhaltigkeitsziele im Rahmen einer Liveverlosung im Beisein von Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) und ICOM-Präsidentin Bettina Leidl zugeteilt. Mit dabei sind Häuser vom Werner Berg Museum (Kärnten) über die Römerstadt Carnuntum bis hin zum Steirischen Feuerwehrmuseum.

"Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie und den großen Herausforderungen auch im Kulturbereich setzen die österreichischen Museen ein konkretes Zeichen für ihren Beitrag zu einer nachhaltigen gesellschaftlichen Entwicklung", heißt es dazu in der Aussendung. In den nächsten Monaten werden von 17 heimischen Museen 17 Projekte erarbeitet, die sich inhaltlich und strategisch an den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals/SDGs) der "Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung" orientieren. Ziel der Initiative sei es, die Rolle der Museen bei der Verwirklichung gesellschaftlicher Veränderung sichtbar zu machen.