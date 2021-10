Heimische Konzerne machen gegen Blutspende-Verbote mobil

Heimische Unternehmen habe gemeinsam eine Initiative gestartet, um gegen die Ausschlussregelungen für homo- und bisexuelle Männer bei der Blutspende mobil zu machen. Die aktuelle Verordnung sei diskriminierend, wird beklagt. Denn die Betroffenen würden aufgrund ihrer sexuellen Orientierung von einer Blutspende ausgeschlossen. Die Initiative wurde von der Raiffeisen Bank International AG (RBI) gestartet - nach dem Tod des Lebensgefährten eines Mitarbeiters.

Die beiden Männer waren an Covid-19 erkrankt, wie RBI-CEO Johann Strobl am Freitag in einer Pressekonferenz berichtete. Der Freund des Mitarbeiters musste intensivmedizinisch betreut werden. Er benötigte unter anderem Blutplasma-Infusionen mit Covid-Antikörpern - die nur eingeschränkt verfügbar sind. Der RBI-Kollege durfte aufgrund der bestehenden Richtlinien diese Spende nicht einmal direkt leisten, hieß es. Sein Lebensgefährte verstarb.