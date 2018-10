Heimdoppel: Znojmo und KAC zu Gast im Messestadion

Mit zwei Heimspielen binnen weniger als 24 Stunden gestaltet sich das Programm für die Dornbirn Bulldogs in der Erste Bank Eishockey Liga am kommenden Wochenende.

Am Samstag ist der tschechische Vertreter HC Orli Znojmo zu Gast im Messestadion, Spielbeginn 19:15 Uhr. Daraufhin kommt der Rekordmeister EC-KAC am Sonntag ab 17:30 Uhr zum Tanz ins Ländle.

Der HC Orli Znojmo wird seinen Ansprüchen derzeit nicht gerecht und läuft seiner Form hinterher. Lediglich ein einziger Sieg erkämpften sich die Tschechen in ihren bisherigen neun Ligaspielen. Die Adler zieren derzeit das Tabellenende, wollen diesen Umstand aber durch einen Roadtrip in den Westen mit Spielen gegen Dornbirn und Innsbruck verändern. Die Ländlecracks werden jedoch mit aller Kraft versuchen, dieses Vorhaben zu verhindern.

Der EC-KAC hat hingegen deutlich besser zu seinem Spiel gefunden, besiegte auch Dornbirn im ersten Duell mit 3:0. Mit einem Spiel weniger in den Beinen als die Konkurrenz rangieren die Rotjacken derzeit in der oberen Tabellenhälfte. Nach ihrer acht Spiele andauernden Auswärtsserie auf Grund von Renovierungsarbeiten an der Heimstätte feierten die Kärntner gegen Innsbruck am vergangenen Wochenende den ersten Heimsieg in der Klagenfurter Stadthalle.