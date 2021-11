Heiliger Martin mit ausgefallenen Ideen im Rohrbach

Mit Laternen, einer Wette und Altkleidersäcken steht das Teilen im Mittelpunkt.

Dornbirn. Der Martinsweg um die Rohrbacher Kirche hat im vergangenen Jahr schon auf sich aufmerksam gemacht. „Eine Pandemie macht erfinderisch“, lacht Gemeindeleiter Alfons Meindl, der zusammen mit dem Zivildiener die Idee hatte, einen bebilderten Weg zu Ehren des heiligen Martins rund um die Kirche zu machen. Nachdem die Rückmeldungen dazu sehr positiv waren, wurde das Ganze heuer wiederholt. Einen speziellen Dank richtet Meindl an die Verleger des Kinderbuches „Jede(r) kann St. Martin sein“, das die Grundlage für die Geschichten bildete. Familien mit Kindern nahmen das Angebot gerne an und machten sich in den vergangenen Tagen auf den Weg. Am Abend des Martinstages war auch Familie Wolf aus dem Rohrbach mit den Kindern Vincent und Marlene unterwegs. Ebenso Pius mit seiner Mama Corinna, wie auch Klara, die in die VS Rohrbach geht, zeigte mit ihrer Mama Simone großes Interesse an den Bildern und Geschichten. „Teilen bringt Augen zum Leuchten“ – mit dieser Aufschrift fanden die Kinder außerdem bunte Lesezeichen zum Mitnehmen in einer Holzkiste.

Kindergarten und Kirche

Der Kindergarten Rohrbach befindet sich in direkter Nachbarschaft zur Kirche. So wird der Kontakt auch nachbarschaftlich gepflegt. „Für Kinder ist es wichtig mit ihren selbstgebastelten Laternen Licht und Wärme weitertragen zu können“, weiß Barbara Sonderegger, die Leiterin des Kindergartens Rohrbach aus Erfahrung. Auch wenn heuer pandemiebedingt das Martinsfest ohne Eltern im Kindergarten gefeiert wurde, war es für die Kinder sehr stimmungsvoll ausgerichtet, mit Singen, Basteln und einer Theatervorführung. Die Jalousien wurden heruntergezogen, dadurch funkelten die Lichtlein der Laternen in den abgedunkelten Räumen hell. Für ein besonderes Fest gibt es auch eine besondere Jause. Von den Kindergartenpädagoginnen wurden Würstchen mit Ketchup und Brot aufgetischt. Vorher und nachher begaben sich die Kinder, in Gruppen aufgeteilt, auf den Martinsweg rund um die Kirche.

„Die Wette gilt . . . .“