Heilige Stiege in Rom ohne hölzernen Schutz zu bewundern

Die Scala Santa - die Heilige Stiege - gehört seit Jahrhunderten zu den beliebtesten sakralen Sehenswürdigkeiten in Rom. Die Gläubigen steigen die Stufen auf Knien empor, um der Passion Christi zu gedenken. Vom 11. April bis zum 9. Juni wird die Treppe dem Publikum in ihrer ursprünglichen Fassung und zwar ohne jenen hölzernen Schutz zu sehen sein, der seit 1723 die Stiegen schont.

Der Überlieferung zufolge sind die 28 Stufen der Heiligen Stiegen genau die, welche Jesus bei seinem Prozess im Palast von Pontius Pilatus in Jerusalem betreten haben soll. Sie wurden von der Heiligen Helena im 4. Jahrhundert nach Rom gebracht. Die Treppe gilt als so heilig, dass die Gläubigen sie in Erinnerung an die Leiden Christi nur kniend und betend betreten. Jedem Pilger, der am Karfreitag die Stufen auf den Knien erklimmt, wird ein Generalablass gewährt. Die Heilige Treppe führt zur Kapelle Sancta Sanctorum.