Heidi Horten will weithin nicht im U-Ausschuss erscheinen

Die Milliardärin Heidi Horten hat weiterhin nicht vor, im parlamentarischen Ibiza-Untersuchungsausschuss aufzutauchen. Sie hat der Parlamentsdirektion einen Brief und ein ärztliches Attest, die beide der APA vorliegen, geschickt. "Auf Empfehlung meiner Ärzte kann ich aus gesundheitlichen Gründen dieser Ladung leider nicht Folge leisten", schreibt die 79-Jährige.

"Ich bin mittlerweile in meinem 80. Lebensjahr und widme mich den geschilderten Aufgaben soweit mir dies gesundheitlich möglich ist. Leider bringt es mein Alter mit sich, dass ich nicht mehr in der Lage bin, alle diese Aufgaben, die wir uns gestellt haben, mit so viel Kraft und persönlichem Engagement zu unterstützen, wie ich das in der Vergangenheit gewohnt war."