Heftige Schneefälle drücken Wintertourismus heuer ins Minus

Heftige und lang anhaltende Schneefälle ab Anfang Jänner machten dem heimischen Wintertourismus heuer zu schaffen. Nach Lawinenabgängen und Straßensperren waren einige Reiseziele tagelang nicht erreichbar. Hinzu kommt der sehr späte Ostertermin im April. Viele Betriebe könnten es sich nicht leisten, die Zeit bis dahin zu überbrücken, betonte Branchensprecherin Petra Nocker-Schwarzenbacher.

Die österreichischen Beherbergungsbetriebe erlitten – nach einem sehr guten Start im November und recht zufriedenstellenden Buchungen im Dezember – gleich nach dem Jahresstart einen empfindlichen Dämpfer. “Betriebswirtschaftlich schließen wir den Winter auf alle Fälle mit einem Minus ab”, sagte die Obfrau der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Petra Nocker-Schwarzenbacher, am Rande der weltweit größten Tourismusmesse ITB in Berlin zur APA.