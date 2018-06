Heftige Kritik an Prunk-Präsidentenpalast in Bolivien

Vor der Einweihung seines neuen prunkvollen Präsidentenpalastes sieht sich Boliviens Präsident Evo Morales scharfer Kritik ausgesetzt. In dem 29-stöckigen Gebäude sind zwei Etagen für den Präsidenten reserviert, darunter eine rund tausend Quadratmeter große Präsidentensuite, wie die Zeitung "Pagina Siete" berichtete.

Oppositionsführer Samuel Doria Medina warf dem Präsidenten des ärmsten südamerikanischen Landes Verschwendung vor. Kardinal Toribio Ticona erklärte, die Baukosten in Höhe von umgerechnet bis zu 35 Millionen Euro hätten besser in ein Krankenhaus für Krebskranke investiert werden sollen.

Der im Volksmund bereits als “Evo-Palast” verspottete 120 Meter hohe Turm überragt die historische Altstadt von La Paz mit ihren Gebäuden aus der spanischen Kolonialzeit. Aus Denkmalschutzgründen hätte der Präsidentenpalast, der am Donnerstag eingeweiht werden soll, dort gar nicht gebaut werden dürfen – doch Morales erhielt eine Sondergenehmigung. Der seit zwölf Jahren regierende Morales gab seinem neuen Palast den Namen “Großes Haus des Volkes”. In seinem Land leben fast 40 Prozent der Menschen in Armut.