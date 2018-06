Heftige Angriffe im Süden Syriens - Spitäler betroffen

Nach heftigen Luftangriffen auf Rebellengebiete im Süden Syriens sind Aktivisten zufolge mehrere Feldkrankenhäuser außer Betrieb. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete am Mittwoch, drei weitere Klinken könnten infolge von Bombardierungen östlich der Stadt Daraa nicht mehr weiterarbeiten.

Mittlerweile seien in der Region fünf Krankenhäuser außer Betrieb. Auch Aktivisten und Oppositionsmedien berichteten davon. Die Luftangriffe von syrischen und russischen Kampfflugzeugen hätten die Kliniken in den von Rebellen kontrollierten Städten Saida, Al-Mseifra und Al-Jisa in der Provinz Daraa so schwer beschädigt, dass sie geschlossen werden mussten, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Mittwoch mit.