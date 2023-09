HE/RO kommen mit einer "echten Rockshow" wieder nach Wien

Roman und Heiko Lochmann sind als Musik- und Comedy-Duo Die Lochis bekannt und erfolgreich geworden. 2020 wagte das Duo den Schritt, künftig unter dem Namen HE/RO Musik zu machen. "Es war schon ein gewaltiger Ritt, aber wir sehen jetzt, dass er Früchte trägt", sagten die Deutschen im APA-Interview. Nach einer umjubelten Show im vergangenen Jahr in Wien, kehren die Brüder am 9. Dezember (SimCity) für eine Zugabe zurück. "Eine echte Rockshow", versprechen sie.

Die 24-jährigen Zwillinge erinnern sich gerne an ihr Debüt im Club Flex. "Es war Wahnsinn! Total geil", schwärmte Roman. "Es war so krass, dass wir noch am selben Abend gesagt haben, ok, wenn wir Zusatztermine spielen, kommen wir unbedingt wieder nach Wien", ergänzte Heiko. "Es war eine der lautesten und abgefahrensten Shows. Generell gilt für unsere Show: eineinhalb Stunden in die Fresse. Der Kessel hat gebebt."

Derzeit arbeiten Heiko und Roman, kur HE/RO, an "ganz viel neuer Musik" und genießen dazwischen den Goldenen Herbst zu Hause in Darmstadt, wie sie am Telefon erzählten. Davor gab es eine Pause zum Durchatmen: "Das hat uns sehr gut getan", hieß es unisono. Mit dem Camper fuhren die Musiker in Portugal 14 Tage lang die Küste entlang. Roman: "Da sind wir wieder bei uns selbst angekommen. Es ist wichtig, zu reflektieren und sich zu fragen, wohin man so will."

Inspirierende Momente habe man in Portugal erlebt: "Einmal waren wir um ein Uhr nachts total verloren, weil wir keinen Campingplatz gefunden haben", schilderte Heiko. Wir haben dann in der Dunkelheit vergeblich eine Dusche am Strand gesucht. Aber als wir den Strand betraten, zeigte sich plötzlich der schönste Sternenhimmel. Man hat die ganze Milchstraße gesehen! Das war ein Sinnbild, wie wertvoll es ist, manchmal abseits des Weges zu sein."

Auf der kommenden Tour, die eben auch nach Simmering führt, wird es Songs vom letzten Album zu hören geben "und die, die wir in diesem Jahr herausgebracht haben", so Roman. "Aber auch neue Sachen und Lieder, die man sonst nirgends hören kann." Auf Tour nehme man "immer ein paar ganz neue Dinger" mit, "die noch niemand kennt", betonten die Zwillinge. "Es wird auf jeden Fall neuen Stoff geben - exklusiv!", lachten sie. Einen neuen Song wird man bald über die üblichen Veröffentlichungskanäle kennenlernen können.

In den vergangenen Monaten habe man bewusst "ein bisschen herumexperimentiert", erzählten die eingefleischten Fans von Eintracht Frankfurt. In Zukunft soll sich der Sound weiter klar in Richtung Poprock entwickeln. "Am Ende des Tages geht es bei Musik darum, dass sie Leute berührt und erreicht", sagte Roman. Und für ein Konzert von HE/RO gelte: "Selbst wenn man gerade in einer schwierigen Phase ist, soll in diesen eineinhalb Stunden alles scheißegal sein."

(S E R V I C E - Tickets: bzw. )