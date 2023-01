HCB Südtirol holt sich in ICE-Liga Play-off-Ticket

HCB Südtirol hat sich als erstes Team für die Play-offs in der ICE Hockey League qualifiziert. Die Bozener gewannen am Sonntag vor eigenem Publikum gegen Fehervar mit 3:1, untermauerten damit das Standing als aktuelle Nummer eins der Liga und können in den restlichen Spielen des Grunddurchganges nicht mehr aus den Top sechs verdrängt werden. Mitchell Hults (9.), Angelo Miceli (22.) und Dustin Gazley (36.) sorgten schon in den ersten beiden Dritteln für die Entscheidung.

Den Ungarn, die Bozen als einziges Team in den jüngsten zwölf Runden bezwungen hatten, gelang spät nur Resultatskosmetik. Die seit Dienstag in der Tabelle ganz vorne liegenden Südtiroler setzten sich vorerst sieben Punkte von Verfolger HC Innsbruck ab, der in der Folge noch den KAC zu Gast hatte.