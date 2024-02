HC Samina Rankweil gewinnt erstes Finale gegen SC Feldkirch knapp.

Nach dem 5:4-Erfolg der Cracks von Spielertrainer Philipp Amann fehlt noch ein Sieg zum Meistertitel in der VEHL-2.

RANKWEIL. Beste Werbung für das Vorarlberger Eishockey Unterhaus und Spannung bis zur letzten Sekunde brachte das erste Finalspiel im Rahmen der zweiten Vorarlberger Landesliga zwischen dem HC Samina Rankweil und dem Schlittschuhclub Feldkirch. Die Rankweiler mit Spielertrainer Philipp Amann gingen vor 300 begeisterten Zuschauern auf der Freiluftarena Gastra mit 5:4 als knapper Sieger von der Eisfläche. Damit führt der HC Samina Rankweil in der Best-of-three Finalserie mit 1:0 und kann im zweiten Endspiel am Mittwoch, 28. Februar, 22.20 Uhr, Feldkircher Vorarlberghalle, mit einem vollen Erfolg den Meistertitel fixieren. Der SC Feldkirch braucht nun ein Heimsieg um sich in ein drittes Finalspiel zu retten. Die Montfortstädter führten im ersten Match in Rankweil nach 20:25 Minuten schon mit 3:1, aber konnten den Vorsprung nicht über die Distanz bringen. Im zweiten Spielabschnitt schoss der HC Rankweil durch Ondrej Franta, Michi Beiter, Florian Meier und Werner Prettenhofer vier der fünf Treffer zum Heimerfolg. Christoph Eichhorner brachte den Hausherrn früh in Front, doch Alexander Keckeis und Daniel Doller trafen für die Gäste ins gegnerische Tor. Zwei Treffer von Daniel Gruber nützten nichts mehr, SC Feldkirch unterlag knapp. Schon die Spiele im Grunddurchgang der beiden Finalisten waren hart umkämpft. SC Feldkirch gewann einmal im Penaltyschießen mit 5:4, ein Duell endete mit einem 2:2-Remis und Rankweil siegte mit 5:1.VN-TK