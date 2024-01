HC Samina Rankweil als großer Gejagter in die entscheidende Phase

Der Rankweiler Eishockeyverein gewinnt in der zweiten Landesliga das Topspiel gegen Vaduz mit 5:4 und wird Grunddurchgangssieger.

RANKWEIL. Mehrere Meistertitel in den unteren Spielklassen der Ostschweizer Meisterschaft und in der Vorarlberger Titeljagd steht für den HC Samina Rankweil aus den letzten Jahren auf der Habenseite. In dieser Saison sind die Cracks um Trainer Philipp Amann wieder der große Gejagte auf den Titelgewinn. Nach dem Ende vom Grunddurchgang der zweiten Vorarlberger Landesliga liegen die Rankler auf dem ersten Tabellenplatz und genießen im Meister Play-off das Heimrecht. In allen sechs Heimspielen in dieser Meisterschaft gingen die Rankler als Sieger vom Eis. Der heißeste Anwärter auf den Meistertitel stellt mit 63 Treffern auch die stärkste Offensive in dieser Leistungsstufe. Mit nur 31 Gegentoren in zwölf Matches sind die HCR-Mannen auch die beste Defensivmannschaft. Im Topspiel um Rang eins nach der ersten Saisonhälfte gewann HC Samina Rankweil ohne Goalie Christopher Mock, Rudi Mock und Gerhard Salzger gegen Verfolger EHC Vaduz knapp aber letztendlich hochverdient mit 5:4. Dabei lag Rankweil nach zwölf Minuten mit 0:2 und nach 24 Minuten mit 1:3 Toren im Rückstand. Erst die beiden wunderschönen Traumtore von Robin Rederer brachte den Favorit aus der Marktgemeinde Rankweil auf die Siegerstraße. Nach gut einer halben Stunde gelang dem Allroundler in Überzahl der 4:3-Führungstreffer. Zweieinhalb Minuten vor dem Schlusspfiff schlenzte Rederer den Puck ins linke Kreuzeck und ließ Rankweils Cracks sowie deren treuen Anhang auf der Freiluftarena Gastra jubeln. Der Doppelpack von Michael Beiter und ein Tor von Sviatoslav Krivenkov trug zum wichtigen „Dreier“ bei. Allerdings machte sich der Spitzenreiter in den vierzig Spielminuten das Leben unnötig selbst schwer. Mehr als ein Dutzend an Hochkarätern blieben ungenützt oder scheiterten am glänzenden EHC Vaduz Keeper Dobromir Paraskov (37) aus der Slowakei. Im ersten Halbfinale der VEHL-2 trifft HC Samina Rankweil am Samstag, 3. Februar, 17 Uhr, Gastra, auf den Vierten EHC Skorpions Lustenau. Das zweite Halbfinale bestreiten Vaduz und der Schlittschuhklub Feldkirch.VN-TK