HC Rankweil holt zum wiederholten Male den Meisterpokal

Der Rankweiler Eishockeyverein krönt sich mit zwei Finalsiegen gegen SC Feldkirch verdient zum neuen Champion in der VEHL-2.

RANKWEIL. Und am Saisonende jubelte wieder der HC Samina Rankweil. Schon in den letzten Jahrzehnten hat der Rankweiler Eishockeyverein auf Landesebene und auch in der Ostschweizer Meisterschaft in der 2. und dritten Liga mehrmals den Titelgewinn geholt. Neben Philipp Amann trugen auch Robin Rederer und Stefan Dobler bei allen Rankweiler Triumphen das Meistertrikot. Mehrere Spieler wie Bernd Schmidle, Gerhard Salzer, Florian Meier, Michi Beiter, Werner Prettenhofer und Marcel Salcher durften sich des Öfteren über den Meistertitel mit ihrem „Lieblingsklub“ freuen. Nach dem 5:4-Zittersieg im ersten Finale gegen den SC Feldkirch gewann das Team um Spielertrainer Philipp Amann das entscheidende zweite Aufeinandertreffen in der zweiten Vorarlberger Landesliga klar mit 4:0. Der Jubel über das sportliche Highlight für den Rankweiler Eishockeyverein kannte nach Spielschluss keine Grenzen. Bereits nach knapp zwei Minuten brachte Werner Prettenhofer die Rankler auf die Siegerstraße. Ein Doppelpack von Michi Beiter und ein Treffer von Johannes Blum waren nur noch Draufgabe. Bei besser Chancenauswertung hätte das Ergebnis noch höher ausfallen können. Michael Beiter wurde vom Vorarlberger Eishockeyverband zum besten Spieler in dieser Leistungsstufe ausgezeichnet. Rankweil Schlussmann Stefan Dobler erhielt die Ehrung zum besten Tormann in dieser Saison. „Das war eine der kontantesten und leistungsstärksten Meisterschaften der Mannschaft. Auf und neben dem Eis ist das Team zusammengewachsen. Wir waren zur richtigen Zeit in Bestform“, sagt HC Rankweil Ehrenpräsident Günther W. Amann. In welcher Spielklasse des Landes der frischgebackene Champion in der kommenden Saison spielen wird, steht noch nicht fest. Für den SC Feldkirch war es der zweite Vizemeistertitel in Folge. Nach der Finalniederlage gegen HC Walter Buaba im Vorjahr verloren die Montfortstädter erneut gegen einen Rankweiler Verein.VN-TK