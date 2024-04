HC Hard unterliegt in Bruck und beendet den Grunddurchgang auf dem zweiten Rang

Lange Zeit lagen die Roten Teufel in der Steiermark in Front, kurz vor Schluss musste die Jonsson-Sieben aber den entscheidenden Gegentreffer hinnehmen.

Der ALPLA HC Hard traf im letzten Spiel des Grunddurchgangs in der HLA Meisterliga auswärts auf die BT Füchse. Mindestens ein Unentschieden war für die Roten Teufel nötig, um die Hoffnungen auf Rang eins in der Tabelle weiter erhalten zu können.

Um noch als Erstplatzierter in die Play-Offs gehen zu können, brauchte es heute also nicht nur zumindest einen Punktgewinn in Bruck, sondern auch Schützenhilfe der Fivers am Samstag Abend. Denn das Team aus dem fünften Wiener Gemeindebezirk empfängt zum Abschluss Tabellenführer Schwaz Handball Tirol, der vor der letzten Runde einen Zähler vor den Hardern lag.

Pausenführung für Hard

Bruck/Trofaiach dreht die Partie

Auch im zweiten Abschnitt lagen die Harder lange in Front, ehe die Hausherren dann aber in der Schlussphase die Partie noch drehen sollten. Den schließlich entscheidenden Treffer zum 32:31 erzielte Rastoder wenige Sekunden vor der Sirene, womit die Füchse ihre Heimserie weiter ausbauen konnten. Es war dies der zehnte volle Erfolg vor eigenem Publikum in Folge. Für den ALPLA HC Hard steht damit Platz zwei in der Abschlusstabelle fest, ehe es in der Meisterschaft weitergeht, steht kommenden Freitag aber vorher noch das Cup-Halbfinale gegen Grunddurchgangssieger Handball Tirol in Schwaz auf dem Programm.