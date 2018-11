HaydnAkademie startet zweiteiligen Klassik-Zyklus

Die HaydnAkademie ist in den kommenden Monaten mit einem neuen Klassik-Zyklus zweimal in Eisenstadt zu hören. Die Konzertabende am 24. November und am 9. März im Kultur- und Kongresszentrum stehen unter dem Motto: "Meister der Klassik - Virtuosen von morgen" und widmen sich der Förderung junger Talente.

Mit der neuen Konzertreihe wolle man den Gästen musikalische Hörerlebnisse auf höchstem Niveau bieten, hieß es von den Kultur-Betrieben Burgenland. Die Haydn-Akademie mit Dirigent Anton Gabmayer eröffnet den Zyklus am 24. November mit Werken von Bach, Haydn und Schubert. Bei jedem der zwei Konzerte erhält ein Nachwuchsmusiker die Möglichkeit, mit dem renommierten Orchester aufzutreten. Den Anfang macht im November der junge Violoncello-Virtuose Benedikt Hellsberg.

Die HaydnAkademie wurde 1992 gegründet. Am Beginn stand die Intention, alle 107 Symphonien Joseph Haydns aufzuführen.