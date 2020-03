Kraft und Hayböck präsentierten sich stark in Oslo

Kraft und Hayböck präsentierten sich stark in Oslo ©APA (AFP/Archiv)

Kraft und Hayböck präsentierten sich stark in Oslo ©APA (AFP/Archiv)

Hayböck zum Raw-Air-Auftakt 2. - Kraft in Oslo-Quali 6.

Die Österreicher haben sich am Freitag zum Auftakt der Raw-Air-Serie in der Skisprung-Qualifikation auf dem Holmenkollen in Oslo stark präsentiert. Michael Hayböck belegte nur 0,2 Punkte hinter dem deutschen Sieger Constantin Schmid Platz zwei. Weltcup-Leader Stefan Kraft hatte wie andere Topstars mit schwierigen Windbedingungen zu kämpfen, wurde aber lediglich 1,8 Punkte hinter Schmid Sechster.

Sein deutscher Weltcup-Konkurrent Karl Geiger kam nicht über Rang 13 hinaus. Tournee-Sieger Dawid Kubacki wurde gar nur 42. Gregor Schlierenzauer landete hingegen auf Platz sieben, Daniel Huber an der neunten Stelle. Aus dem ÖSV-Team schafften auch Philipp Aschenwald (17.), Stefan Huber (44.) und Clemens Aigner (49.) die Qualifikation für den Einzelbewerb am Sonntag.

Am Samstag steht als zweite Konkurrenz der Raw Air ein Teambewerb auf dem Programm, der wie die Qualifikation und das Einzel aufgrund der Coronavirus-Vorkehrungen ohne Zuschauer in Szene gehen wird.