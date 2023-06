Havariekommission untersucht Achterbahnunglück in Stockholm

Nach einem schweren Achterbahnunglück mit einer Toten und mehreren Verletzten im Freizeitpark Gröna Lund in Stockholm leitet die schwedische Havariekommission Untersuchungen ein. Man wolle zunächst unter anderem einen ersten Überblick über den Verlauf des Zwischenfalls gewinnen und eine Grundlage für weitere Ermittlungen schaffen, teilte die staatliche Behörde am Montag mit.

Der vordere Teil der Achterbahn "Jetline" war am Sonntag während der Fahrt teilweise entgleist, woraufhin die Bahn in sechs bis acht Metern Höhe stehen blieb. 14 Menschen befanden sich zu dem Zeitpunkt in der Bahn, mehrere stürzten heraus. Eine Person starb, dabei handelte es sich schwedischen Medien zufolge um eine Frau im Alter zwischen 30 und 40 Jahren. Neun Verletzte kamen zudem in Krankenhäuser. Vier davon - allesamt Erwachsene - lagen nach Angaben der Region Stockholm am Montag weiter im Krankenhaus.