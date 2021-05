Haustiere werden immer dicker

Auch wenn es gut gemeint ist - ein Leckerli hier, ein Kaustangerl da ist nicht immer klug. Es gibt immer mehr Fälle von zu dicken Hunden und Katzen. Meistens ist den Besitzern gar nicht bewusst, dass dies gesundheitsgefährdend sein kann: "Ein paar Dekagramm oder Kilo zu viel können bei den Tieren schnell zur schweren Last werden und zu chronischen Erkrankungen an Herz oder Gelenken führen", warnten die Tierschutzombudsstelle Wien und die Wiener Tierärztekammer.

Laut einer Umfrage der Tierärztekammer, an der 82 Veterinärmediziner teilgenommen haben, berichteten zwei Drittel, dass die Anzahl der übergewichtigen Hunde und Katzen zugenommen hat, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch. In den wenigsten Fällen sei allerdings die Fettleibigkeit der Grund für den Besuch von Tier und Herrl in der Ordination.