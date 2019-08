Haushaltsenergiepreise stiegen im Juni um 0,9 Prozent

Die Preise für Haushaltsenergie waren im Juni um 0,9 Prozent teurer als im Vorjahresmonat, geht aus dem von der Österreichischen Energieagentur berechneten Energiepreisindex hervor. Im Vergleich zum Vormonat Mai sind die Preise um 1,1 Prozent gesunken. Deutlich teurer als vor einem Jahr waren Strom und Brennholz, aber auch Gas und Fernwärme kosteten mehr. Sprit und Heizöl waren billiger.

Gas kostete um 1,9 Prozent mehr als vor einem Jahr und um 0,3 Prozent mehr als heuer im Mai. Im Großhandel waren die Gaspreise laut Energieagentur dagegen so niedrig wie zuletzt im August 2010. "Der Haushaltskundenmarkt für Gas ist im Vergleich zu den Märkten anderer Energieträger eher träge", so Traupmann. "Veränderungen der Marktpreise erreichten die Konsumenten nur abgeschwächt." Das gelte für Preissprünge in beide Richtungen, "es wurden bislang also auch steigende Großhandelspreise während der Heizperiode nur abgedämpft an die Haushaltskunden weitergegeben".