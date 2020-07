Haushaltsenergiepreise sanken im Mai um 9,5 Prozent

Die Coronakrise hat auch die Ölpreise gedrückt und damit die Energiekosten der Haushalte gesenkt. Treibstoffe waren im Mai um rund ein Fünftel billiger als vor einem Jahr, Heizöl sogar um fast 30 Prozent, geht aus dem von der Österreichischen Energieagentur berechneten Energiepreisindex (EPI) hervor. Insgesamt war Haushaltsenergie um 9,5 Prozent günstiger als im Jahr davor.

"Trotz der Kürzung der Erdölförderung durch die OPEC+ schlägt die coronabedingt geringere Nachfrage deutlich auf die Preise der Erdölprodukte durch. Und diese wiederum beeinflussen den Energiepreisindex sehr stark", so Energieagentur-Geschäftsführer Peter Traupmann. Im Mai hätten die Erdölpreise aber bereits wieder nach oben gezeigt, was mit der beginnenden wirtschaftlichen Erholung in China, dem nach den USA global größten Ölverbraucher, zu erklären sei. "In den nächsten Monaten werden wir daher auch wieder steigende Preise für Benzin, Diesel und Heizöl sehen", erwartet Traupmann.