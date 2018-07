Haushaltsenergiepreise im Mai um 5,2 Prozent gestiegen

Österreichs Haushalte zahlten im Mai um 5,2 Prozent mehr für Energie als vor einem Jahr, geht aus dem von der Österreichischen Energieagentur veröffentlichen Energiepreisindex (EPI) hervor. Im April betrug der Anstieg 1,7 Prozent. Gründe für den Haushaltsenergiepreisanstieg waren vor allem Verteuerungen bei Heizöl und Sprit. Im Vergleich zum e Haushaltsenergiepreise um 2,5 Prozent.e Haushaltsenergiepreise um 2,5 Prozent.

“Die Preise für Haushaltsenergie sind in den vergangenen zwei Monaten stark gestiegen. Das entspricht auch der Preisentwicklung am Rohölmarkt”, so Traupmann laut Pressemitteilung. Preisänderungen auf den Rohöl-Großhandelsmärkten seien in der Regel – wenn auch in abgeschwächter Form – im Alltag relativ rasch bei den Raffinerieprodukten zu beobachten. Das wirke sich auch auf den Energiepreisindex aus, 41 Prozent der Gewichtung des Index seien Treibstoffen zuzuschreiben, mit Heizöl seien es sogar fast 50 Prozent.