Haushaltsenergiepreise im Juli 7,3 Prozent unter Vorjahr

Die Preise für Haushaltsenergie waren im Juli um 7,3 Prozent niedriger als im Jahr davor. Im Monatsvergleich war Haushaltsenergie wegen leicht anziehender Sprit- und Heizölpreise mit einem Preisanstieg um 1,0 Prozent nach einer längeren Zeit zum zweiten Mal hintereinander teurer, geht aus dem von der österreichischen Energieagentur berechneten Energiepreisindex (EPI) hervor. Der allgemeine Verbraucherpreisindex lag im Juli um lediglich 0,2 Prozent höher als im Monat davor.

Im Vergleich zum Juli 2019 war der VPI um 1,7 Prozent höher. "Verantwortlich für den Anstieg des EPI im Monatsvergleich im Juli sind die höheren Spritpreise", so Peter Traupmann, Geschäftsführer der Österreichischen Energieagentur. Dabei stiegen die Preise für Superbenzin mit einem Plus von 3,2 Prozent im Monatsabstand am stärksten, bei Diesel machte der Anstieg 2,7 Prozent aus. Heizöl verbilligte sich dagegen um 0,8 Prozent.

"Die Förderkürzungen des Erdölkartells OPEC und seiner Kooperationspartner, aber auch die sanfte Erholung der Weltwirtschaft in einigen Regionen, hatten also noch wenig Auswirkungen auf das Energiepreisniveau", so der Chef der Energieagentur. Und: "Wegen der gegenwärtig wieder - auch in Europa - steigenden Corona-Erkrankungen könnten die Preise für Rohöl sogar wieder sinken, dafür gibt es Signale von den Rohöl-Terminmärkten."