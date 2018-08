Haushaltsenergie kostete im Juni um 7,5 Prozent mehr

Österreichs Haushalte haben im Juni um 7,5 Prozent mehr für Energie gezahlt als im gleichen Vorjahresmonat, geht aus dem von der Österreichischen Energieagentur veröffentlichen Energiepreisindex (EPI) hervor. Im Mai hatte der Anstieg 5,2 Prozent betragen. Gründe für die Preisanstiege waren im Juni weitere Verteuerungen bei Heizöl und Sprit. Spürbar billiger wurde erneut Gas, etwas günstiger Strom.

Im Vergleich zum Vormonat Mai stiegen die Haushaltsenergiepreise im Juni um 1,1 Prozent. Binnen Jahresfrist legten im Juni die Heizöl- und Treibstoffpreise weiter zu. So stieg bei Heizöl der Preisabstand gegenüber dem Vorjahresmonat von 21 Prozent im Mai auf zuletzt 27 Prozent im Juni. “Das schlägt natürlich auch auf die allgemeine Preissteigerung durch”, so Energieagentur-Geschäftsführer Peter Traupmann. Die allgemeine Jahresteuerungsrate in Österreich hatte im Juni auf 2,0 Prozent zugelegt, nach 1,9 Prozent im Mai.