Haushaltsenergie 2020 wegen Ölpreisverfalls billiger

Österreichs Haushalte mussten im Vorjahr deutlich weniger für Energie zahlen. Grund dafür war vor allem der Ölpreisverfall besonders zu Beginn der Coronakrise, der Treibstoffe und Heizöl deutlich verbilligte. Etwas niedrigere Preise gab es bei Gas und Fernwärme. Teurer war Strom, geht aus dem von der Oesterreichischen Energieagentur berechneten Energiepreisindex hervor. Im Jahresdurchschnitt sanken die Haushaltsenergiepreise um 5,6 Prozent und wirkten auch inflationsdämpfend.

"Ohne den Rückgang der Energiepreise läge die Inflation bei etwa 2,0 Prozent", so Energieagentur-Geschäftsführer Peter Traupmann. Der Verbraucherpreisindex (VPI) stieg im Vorjahr um 1,4 Prozent.

Die Coronakrise habe auch auf den globalen Energiemärkten ihre Spuren hinterlassen. Bei Rohöl sei es im Frühjahr zu massiven Preiseinbrüchen gekommen, von denen sich die Märkte nur langsam erholt hätten. Energiepreise, die durch eine regionale Erzeugerstruktur geprägt seien, seien in der Krise relativ stabil geblieben, so Traupmann. "Aus Sicht des Klimaschutzes sind niedrige Preise für Öl, Erdgas oder Kohle keine guten Nachrichten. Unter solchen Bedingungen ist es für erneuerbare Energien oft schwer, sich aus rein ökonomischen Gründen durchzusetzen."

Die Coronakrise wirkte sich auch auf die Strommärkte aus: Ab Ende Februar brach die Nachfrage ein und lag im April um 13 Prozent unter dem Mittelwert der Jahre 2016 bis 2020. Die Großhandelspreise waren im April um 40 Prozent niedriger als der Mittelwert der Vorjahre. Ab dann stiegen die Preise wieder und lagen zum Jahresende über dem Wert von Anfang des Jahres und auch über dem langjährigen Mittel. Änderungen der Strom-Großhandelspreise werden in der Regel nicht so stark wie bei erdölbasierten Produkten weitergegeben. "Das erklärt insgesamt, warum trotz eines temporären Rückgangs der Großhandelspreise auf Ebene der Endverbraucher ein Preisanstieg zu verzeichnen ist", so die Energieagentur.