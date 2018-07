Haushaltseinkommen in EU seit 2001 um 18 Prozent gestiegen

Das reale Haushaltseinkommen in der EU ist von 2001 bis 2017 jährlich um durchschnittlich 1,077 Prozent gewachsen. Über die 17 Jahre war das eine Zunahme um 18,31 Prozent, geht aus jüngsten Daten von Eurostat vom Dienstag hervor. Österreich lag mit einer Gesamtzunahme von rund 9 Prozent (jährlich 0,56 Prozent zwischen 2001 und 2016; 2017 liegt nicht vor) deutlich unter dem EU-Durchschnitt.

Am stärksten haben die realen Haushaltseinkommen in Rumänien zugenommen. Von 2001 bis 2015 wurde dort eine Zunahme um 119,08 Prozent verzeichnet, was einer jährlichen Erhöhung von 7,94 Prozent entspricht.