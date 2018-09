Haushaltsdebatte in Italien: Salvini für mehr Defizit

Bei der Haushaltsdebatte in Italien hat sich der italienische Innenminister und Chef der rechten Regierungspartei Lega, Matteo Salvini, für mehr Defizit ausgesprochen. "Es ist richtig, die Defizitschwelle von zwei Prozent zu überschreiten, wenn es um das Recht auf Arbeit und Glück von Millionen Italienern geht", sagte Salvini nach Medienangaben.

Die Regierung will am Donnerstagabend den Budgetentwurf vorstellen. Insidern zufolge peilen die beiden Regierungsparteien Lega und Fünf Sterne für 2019 ein Defizitziel von 2,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) an. “Das ist der Etatentwurf, den wir den Italienern versprochen haben. Auch für Europa ist es von Vorteil, ein Italien zu haben, das wächst und in dem die Jugend arbeiten kann”, sagte Salvini. Er dementierte Spannungen mit Wirtschaftsminister Giovanni Tria, der als Garant für Finanzdisziplin gilt. “Die Regierung rudert in dieselbe Richtung”, versicherte der Innenminister.