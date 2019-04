Haushalte zahlten für Heizöl und Brennholz deutlich mehr

Die Haushaltsenergiepreise lagen im Februar um 3,5 Prozent über Vorjahr. Deutlich verteuert haben sich Heizöl und Brennholz, die Preise stiegen um über 8 Prozent, geht aus dem von der Energieagentur berechneten Energiepreisindex hervor. Langfristig seien die Preise für Brennholz aber relativ stabil, während es bei Heizöl deutlich größere Schwankungen gebe, so die Österreichische Energieagentur.

Für die Analyse der Brennholzpreise beziehe sich die Datengrundlage des Energiepreisindex (EPI) auf die Preise für Brennholz, das im Handel verkauft wird. Die Änderungsraten spiegelten also die Preise für Konsumenten wider, die ihr Brennholz beispielsweise im Baumarkt kaufen. Dabei handle es sich in der Regel um hochwertiges Hartholz. Gleichzeitig sind hauptsächlich wegen des Borkenkäferbefalls große Mengen an Schadholz vorhanden, größtenteils Weichholz. “Diese Entwicklung hat daher keine Auswirkungen für die Endverbraucher, die ihr Einfamilienhaus mit im Handel bezogenen (Hart)-Holz heizen”, betont die Energieagentur.