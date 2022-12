Hauser in Hochfilzen-Verfolgung Neunte - Sieg an Simon

Biathletin Lisa Hauser hat am Samstag in der Weltcup-Verfolgung von Hochfilzen eine Top-Platzierung vergeben. Die Tirolerin, die nach dem Donnerstag-Sprint als Zwölfte ins Rennen gegangen war, hatte sich nach den ersten drei Schießen mit nur einem Fehler auf Rang vier vorgearbeitet. Im letzten Stehend-Anschlag unterliefen der 28-Jährigen aber noch zwei Fahrkarten, am Ende kam Hauser auf Rang neun. Es siegte die Französin Julia Simon.

Hauser wies im Ziel 1:08,5 Minuten Rückstand auf Simon, die nur auf einen Schießfehler kam, auf. Zweite wurde die Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold vor der Sprint-Zweiten Marketa Davidova aus Tschechien. Anna Gandler (2 Schießfehler) machte in der Verfolgung 21 Plätze gut und wurde 30., Julia Schwaiger (3) holte als 39. ebenfalls noch Weltcup-Punkte. Dunja Zdouc (5) ging als 51. leer aus.

Die Männer bestreiten am Samstag noch den Staffel-Bewerb. Dieser steht bei den Frauen am Sonntag auf dem Programm.