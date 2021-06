Hauser bei Supersprint-Triathlon-EM in Kitzbühel 20.

Julia Hauser hat das Einzelrennen bei den Supersprint-Europameisterschaften in Kitzbühel auf dem 20. Platz beendet. Die aus dem für Olympia abgehaltenen Höhentrainingslager angereiste Wienerin hatte exakt eine Minute Rückstand auf die deutsche Gewinnerin Laura Lindemann. Platz zwei ging nach 500 m Schwimmen, 12 km Radfahren und 3,1 km Laufen an die Russin Valentina Riasowa (+5 Sek.), Rang drei an die Französin Leonie Periault (+6) und vier an Nicola Spirig (SUI/+16).

"Mit Schwimmen und Radfahren bin ich zufrieden, das Rennen war okay. Das Laufen war hart für mich, ich habe schon mehr auf die 10 km gemacht, ich habe gemerkt, der Speed hat bissl gefehlt", sagte Hauser, die im Höhentraining freilich bereits voll auf die olympische Distanz hinarbeitet. Die weitere Olympiateilnehmerin Lisa Perterer ist am Sonntag im auch als Tokio-Test geltenden EM-Mixed-Teambewerb mit dabei.

Der für Tokio nominierte Lukas Hollaus gewann das B-Finale, Philip Pertl wurde Sechster, Lukas Pertl Neunter. Bei den Frauen kam Magdalena Früh im B-Finale auf Rang vier, Therese Feuersinger auf Rang elf. Es folgt noch das A-Finale der Männer mit Luis Knabl und Leon Pauger.