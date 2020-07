Hausdurchsuchungen in der Causa Mattersburg-Bank

Im Skandal um die Commerzialbank Mattersburg hat es am Freitag Hausdurchsuchungen durch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegeben. Danach ist Ex-Bankchef Martin Pucher einvernommen worden. Er ist auf freiem Fuß, sagte dessen Anwalt Norbert Wess am Samstagvormittag auf Anfrage der APA.

Die WKStA bestätigte Hausdurchsuchungen an sechs Standorten, mehrere davon in privaten Haushalten. U-Haften gebe es in der Causa keine, sagte ein Sprecher zur APA.