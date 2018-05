Hausdurchsuchungen bei Schweighofer in Rumänien

In Rumänien hat die Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft DIICOT Mittwochfrüh Durchsuchungen am Hauptsitz der rumänischen Tochter des österreichischen Unternehmens Holzindustrie Schweighofer vorgenommen. Es bestehe der dringende Verdacht, dass dieses seit 2011 mit der lokalen Holzmafia unter einer Decke stecke und deren illegal geschlagenes Holz mit Hilfe gefälschter Herkunftsunterlagen ausführe.

Dutzende DIICOT-Ermittler und Kriminalbeamte durchsuchten in der Früh den Hauptsitz der Holzindustrie Schweighofer S.R.L. (GmbH) Romania, deren vier Sägewerke im Land sowie knapp zwei Dutzend weitere Standorte, darunter auch Wohnsitze. Anschließend wurden insgesamt zehn Personen für Einvernahmen mitgenommen. Nach Angaben des Generalinspektorats der rumänischen Polizei stehen “leitende Mitarbeiter besagten Handelsunternehmens” im dringenden Verdacht, seit 2011 “den Kauf von illegalem Rundholz koordiniert” und weiters Ausschreibungen zahlreicher Forstbehörden “zweckentfremdet” zu haben, um sich zusätzliches Holz für die eigenen Sägewerke zu beschaffen. Ein guter Teil des eigenen Holzes sei in den buchhalterischen Unterlagen des Unternehmens zudem nicht erfasst worden, so die rumänische Polizei.